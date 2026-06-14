“Salir de Colo Colo fue clave, me ayudó a madurar y ser otro jugador; es un orgullo marcar con esta camiseta”

Colo Colo cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una contundente victoria por 3-0 frente a Cobresal, en el duelo correspondiente a la fecha 15 del torneo que se disputó en el Estadio Monumental.

Uno de los nombres que vivió una tarde inolvidable en Macul fue Jeyson Rojas. El lateral derecho, que regresó esta temporada a los albos tras su préstamo en Deportes La Serena, anotó su primer gol con la camiseta del “Cacique”.

Tras el encuentro, el canterano albo habló en zona mixta y valoró su presente en el equipo de Fernando Ortiz, donde se ha afianzado como titular. “Es muy emocionante. El balance del equipo es súper bueno. Teníamos que terminar la primera rueda con un triunfo y qué mejor que hacerlo en el primer lugar”, declaró.

Consultado sobre su primer gol, Rojas señaló que “este es el equipo de mis amores. Llevo tantos años acá, así que es un orgullo poder marcar con esta camiseta”.

El zaguero de 24 años también repasó el largo camino que recorrió para volver a ganarse un puesto como titular en Colo Colo. “Costó un poco, tuve que salir de acá para poder agarrar ritmo, confianza y volver acá para poder ser una opción. Estoy contento con eso y espero seguir sumando. Salir fue clave, me ayudó a madurar y ser otro jugador”, reconoció.

Por último, Jeyson Rojas abordó el liderato que ostenta Colo Colo en la Liga de Primera, aunque advirtió que la amplia ventaja que mantiene en la tabla no garantiza nada. “Falta mucho aún, no hay que relajarse. Esto es todos los días, así que hay que seguir concentrados, porque las cosas se dan con constancia y trabajo. Hoy dimos un paso muy importante, pero estamos tranquilos y queremos seguir sumando”, concluyó.