Tragedia en Brasil: joven muere al realizar puenting sin arnés ni cuerda de seguridad

Santiago

Una joven de 21 años falleció este sábado en Brasil tras sufrir un fatal accidente mientras intentaba realizar puenting en la localidad de Limeira, en el estado de São Paulo. Según los antecedentes preliminares, la víctima fue lanzada al vacío sin contar con los elementos básicos de seguridad necesarios para la práctica de este deporte extremo.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Puente del Esqueleto, donde operaba la empresa Entre Cordas. Registros captados por testigos muestran el momento en que la joven se lanza desde una altura aproximada de 40 metros, mientras personas presentes advierten desesperadamente que no estaba conectada a ninguna cuerda elástica ni portaba arnés de seguridad.

La caída provocó la muerte inmediata de la mujer, oriunda de la localidad de Jandira. El caso generó conmoción en Brasil y abrió una investigación para determinar las responsabilidades detrás del accidente.

De acuerdo con medios locales, tres instructores vinculados a la empresa encargada de la actividad fueron detenidos por la Policía Civil y serán investigados por el delito de homicidio con posible dolo, figura jurídica que contempla situaciones en las que se asume el riesgo de provocar la muerte de otra persona.

Las autoridades continúan recopilando antecedentes y revisando los protocolos de seguridad utilizados durante la actividad para esclarecer cómo ocurrió el fatal error que terminó con la vida de la joven.