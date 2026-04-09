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Ley 40 horas en Chile: ¿Qué sucederá con el horario de colación?

En pocos días se reducirá la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Ley 40 horas en Chile: ¿Qué sucederá con el horario de colación?

La implementación de la Ley de 40 horas (Ley 21.561) continúa su avance gradual en el país. De hecho, ya estamos en la cuenta regresiva para una próxima reducción horaria.

En concreto, el próximo domingo 26 de abril se reducirá la jornada legal de 44 a 42 horas semanales. Esta será la penúltima modificación para aquellos trabajadores cuya relación laboral se encuentre regulara por el Código del Trabajo.

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Tras ello, habrá que esperar hasta el 26 de abril de 2028, cuando entre en plena vigencia las 40 horas laborales obligatorias.

No obstante, algo que probablemente muchos trabajadores se preguntan, es si es que sus horarios de colación se verán afectados con la reducción en la jornada laboral.

¿Cambiará el horario de colación?

De acuerdo a la normativa, una entre en vigor la ley no se estipulan modificaciones para el horario de colación de los empleados.

De tal forma, se mantendrá el plazo mínimo establecido de 30 minutos para el consumo de alimentos durante la jornada laboral, sin que se establezca un período máximo.

Eso sí, en el caso de las empresas que a la fecha de la entrada en vigor de la norma tengan imputada la hora de colación, sí requerirá de una modificación.

En dichos escenarios, las partes involucradas deberán realizar un reajuste mediante un común acuerdo para llevar a cabo el ajuste a la nueva jornada.

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