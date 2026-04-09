De cara al invierno 2026 en Chile: ¿Sale más barato usar calientacamas o aire acondicionado al dormir? / Getty Images

Si bien en Chile estamos en pleno otoño 2026, ya cada vez nos vamos acercando más a la estación más fría y lluviosa del año: el invierno.

Ante ello, es que muchas familias del país ya están pensando sobre cómo calefaccionarán sus hogares durante el periodo más helado del año, sin gastar demás.

En diálogo con ADN.cl, el subdirector de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Duoc UC, Manuel Morales, reveló las claves para escoger la opción más económica en calefacción a la hora de dormir.

¿Qué consume menos?

“Si la pregunta es estrictamente eléctrica, en la mayoría de los casos el calientacamas consume menos energía que un aire acondicionado durante la noche, porque calienta una superficie pequeña y no todo el dormitorio”, afirmó el especialista.

Eso sí, advirtió que el calientacamas es “una solución focalizada: entrega confort térmico directo a la cama, con una potencia bastante menor que la de un equipo de climatización que debe acondicionar todo el volumen de aire de la pieza”.

De todos modos, Morales indicó que “el aire acondicionado tipo inverter bien usado puede ser más eficiente que otras formas de calefacción ambiental, especialmente si se necesita mantener una habitación completa a temperatura confortable antes de dormir o al despertar".

En otras palabras, el especialista explicó que “el calientacamas gana en economía puntual para dormir ; el aire acondicionado gana en confort integral del recinto”.

“Si el objetivo es solo temperar la cama y bajar el gasto, el calientacamas suele convenir más. Si el problema es frío ambiental fuerte, humedad o necesidad de climatizar la pieza completa, el aire acondicionado puede justificarse”, cerró Manuel Morales.