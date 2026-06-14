;

España - Cabo Verde: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El equipo de Luis de la Fuente se estrena ante los africanos por la primera jornada del Grupo H.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Soccrates Images

El Mundial 2026 sigue su curso y este lunes será el turno del debut de España y Cabo Verde. Ambas selecciones viajan a Atlanta, Estados Unidos, para enfrentarse por la primera fecha del Grupo H, que también integran Arabia Saudita y Uruguay.

El equipo de Luis de la Fuente llega como uno de los grandes favoritos a conquistar la Copa del Mundo. Su condición de vigente campeón de Europa y una nueva generación encabezada por Lamine Yamal, ilusionan a la “Roja” con repetir la hazaña del 2010.

Revisa también:

ADN

Para Cabo Verde, el partido marcará su debut absoluto en un Mundial, por lo que el combinado africano intentará dejar una buena imagen ante los ojos de todo el planeta.

¿Cuándo y a qué hora juega España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre España y Cabo Verde, válido por la primera jornada del Grupo H, se disputa este lunes 15 de junio a las 12:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Qatar vs. Suiza?

En Chile, el encuentro no contará con transmisión en señal abierta y solo podrá verse a través de televisión por cable. La emisión en TV de pago estará a cargo de DSports.

El partido también estará disponible en streaming mediante las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad