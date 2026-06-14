España - Cabo Verde: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El Mundial 2026 sigue su curso y este lunes será el turno del debut de España y Cabo Verde. Ambas selecciones viajan a Atlanta, Estados Unidos, para enfrentarse por la primera fecha del Grupo H, que también integran Arabia Saudita y Uruguay.

El equipo de Luis de la Fuente llega como uno de los grandes favoritos a conquistar la Copa del Mundo. Su condición de vigente campeón de Europa y una nueva generación encabezada por Lamine Yamal, ilusionan a la “Roja” con repetir la hazaña del 2010.

Para Cabo Verde, el partido marcará su debut absoluto en un Mundial, por lo que el combinado africano intentará dejar una buena imagen ante los ojos de todo el planeta.

¿Cuándo y a qué hora juega España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre España y Cabo Verde, válido por la primera jornada del Grupo H, se disputa este lunes 15 de junio a las 12:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Qatar vs. Suiza?

En Chile, el encuentro no contará con transmisión en señal abierta y solo podrá verse a través de televisión por cable. La emisión en TV de pago estará a cargo de DSports.

El partido también estará disponible en streaming mediante las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.