Alessandri alista candidatura para liderar la UDI y desafiar a Longueira: “Solo falta el permiso de mi señora”

El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, se encuentra en las horas decisivas para definir su candidatura a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en una elección interna que podría enfrentar a una nueva generación de dirigentes con el histórico líder gremialista Pablo Longueira.

En una entrevista concedida a El País Chile, el parlamentario reconoció que la decisión está prácticamente tomada y bromeó con que solo resta una aprobación familiar: “Falta el permiso de la señora”.

El diputado Jorge Alessandri. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

Según relató al medio español, durante las últimas semanas ha sostenido conversaciones con dirigentes del partido desde Arica hasta Punta Arenas para evaluar el escenario interno y el rol que debe asumir la colectividad en el actual Gobierno de José Antonio Kast.

Alessandri planteó que los partidos oficialistas deben transformarse en un soporte sólido para la administración, capaces de realizar críticas en privado, pero defender públicamente el proyecto político del sector.

La eventual candidatura del diputado busca competir con Longueira, quien ha levantado la bandera de reforzar la identidad histórica de la UDI.

Pablo Longueira / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Aunque evitó marcar diferencias profundas con el exsenador, Alessandri sostuvo que comparte el objetivo de fortalecer al partido, aunque con una mirada enfocada en apoyar la gestión del Ejecutivo. “Yo creo firmemente en la identidad de la UDI y creo firmemente en que a Kast le tiene que ir bien”, afirmó.

En la entrevista, el parlamentario también defendió la necesidad de construir una coalición amplia de centroderecha y derecha que incluya desde sectores socialcristianos y libertarios hasta Amarillos y Demócratas.

Además, aseguró que el éxito del actual Gobierno será clave para el futuro político del sector. “Si a Kast le va bien, al oficialismo le va bien y a Chile le va bien”, sostuvo. La definición sobre su candidatura debería conocerse en los próximos días, aunque la elección interna de la UDI está prevista para enero de 2027.