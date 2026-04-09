Contraloría declara ilegal designación de Tomás Fuentes como Dideco en Ñuñoa: habría ocultado condena por manejo en estado de ebriedad

La Contraloría General de la República declaró ilegal el nombramiento de Tomás Fuentes como director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Ñuñoa, al constatar que asumió el cargo con una inhabilidad judicial vigente.

El organismo estableció que el exadministrador municipal fue condenado en marzo de 2025 por conducir en estado de ebriedad, recibiendo una sanción de 41 días de suspensión para ejercer cargos públicos, la que no cumplió ni informó, según La Tercera.

Por ello, indicó que estaba “afecto a una inhabilidad judicial vigente (…) al momento de su nombramiento”, concluyendo que “esa designación no se ajustó a derecho” y que es “nula de pleno derecho”.

Sichel instruyó sumarios

Además, advirtió que su actuar “podría constituir el incumplimiento del deber de informar” ligado al principio de probidad, que exige “un comportamiento leal y transparente del servidor público”.

Tras el dictamen, el alcalde Sebastián Sichel instruyó sumarios administrativos para determinar responsabilidades en el caso.

Desde el concejo, el edil Andrés Argandoña afirmó que “esto era evidente desde el principio. Un funcionario condenado no puede asumir un cargo público”, agregando que “la Contraloría lo confirmó hoy: el nombramiento no se ajustó a derecho y es nulo”.