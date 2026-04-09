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Contraloría denuncia ante la Fiscalía intento de fraude por una falsa multa: así funciona esta estafa

Un código QR es clave para ver si el documento que llega es real o falsificado.

Gabriel Esteffan

Contraloría denuncia ante la Fiscalía intento de fraude por una falsa multa: así funciona esta estafa

Contraloría denuncia ante la Fiscalía intento de fraude por una falsa multa: así funciona esta estafa / JTKPHOTOz

La Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena detectó un intento de fraude en Punta Arenas, asociado a la circulación de un documento falso que simulaba ser una resolución oficial de la institución.

Lo situación se conoció luego de que una persona acudiera a la sede regional para consultar por el pago de una supuesta multa de alto monto, contenida en un documento que aparentaba haber sido emitido por esta entidad fiscalizadora y aludía a una infracción aduanera.

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“Se confirmó que el documento era falso, ya que incluía elementos que no corresponden a la Contraloría General de la República (CGR), como cargos inexistentes, materias fuera de sus atribuciones y la utilización indebida de imágenes institucionales. Además, se detectó el uso irregular de un código asociado a un documento real, pero sin relación con los hechos descritos”, informa.

Ante esta situación, la Contraloría presentó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público, por hechos que podrían constituir delito de falsificación de instrumento público.

¿Cómo reconocer un documento de la Contraloría?

Desde la CGR, recomiendan fijarse en los mecanismos que permiten verificar la autenticidad de sus documentos oficiales: firma electrónica avanzada y un código QR, que permite verificar en línea su autenticidad y contenido.

“Es importante desconfiar de documentos que no cuenten con firma digital verificable, no incluyan código QR o este no funcione, presenten información inconsistente”, dice la Contraloría en un comunicado.

La institución llama a evitar realizar pagos ni entregar información personal ante solicitudes dudosas y, ante cualquier sospecha, contactar directamente a la sede de la Contraloría.

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