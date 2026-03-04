Administrador municipal de Ñuñoa renuncia tras revelarse condena por conducir en estado de ebriedad

La municipalidad de Ñuñoa enfrenta una crisis en su plana directiva tras la renuncia de su administrador municipal, Tomás Fuentes (RN). La dimisión se produjo luego de que una investigación periodística revelara que el también exdiputado continuó en su cargo público a pesar de haber sido condenado en marzo de 2025 a 41 días de prisión por el delito de conducción en estado de ebriedad.

Los antecedentes del caso

El hecho que originó la sentencia ocurrió la madrugada del 18 de octubre de 2024, cuando Fuentes fue sorprendido al volante con una alcoholemia de 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre. El 25 de marzo de 2025, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó la condena de 41 días y una multa de un tercio de UTM.

Pese a que el Código Penal (Artículo 40) establece que la suspensión de un cargo público inhabilita su ejercicio durante el tiempo de la condena, Fuentes se mantuvo en funciones. Al respecto, el exadministrador alegó desconocimiento sobre la obligación de informar a su superior jerárquico, como lo exige la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Asimismo, anunció que restituirá voluntariamente los fondos correspondientes a los 41 días de remuneraciones en los que ejerció bajo la pena sustitutiva de firma mensual.

Fricciones en el Concejo Municipal

El anuncio de la renuncia fue realizado por el alcalde Sebastián Sichel durante una sesión del concejo, justo después de que un grupo transversal de concejales —Alejandra Valle, Andrés Argandoña, Maite Descouvieres, Mireya del Río y Verónica Chávez— solicitara una sesión extraordinaria para destituir al funcionario.

Defensa de Sichel: El alcalde lamentó la salida de Fuentes, asegurando que estaba realizando una “tremenda pega” y que su decisión busca evitar la “frivolidad” política de las acusaciones.

Ausencia de inhabilidad formal: Sichel argumentó que, al no haber llegado aún el oficio desde Contraloría al municipio, no pesaba sobre el exadministrador ninguna inhabilidad vigente para ejercer.

Crítica a la oposición: El jefe comunal comparó las intenciones de los concejales con las "malas prácticas" de las acusaciones constitucionales del Congreso.

La salida de Fuentes deja vacante uno de los puestos más estratégicos de la gestión de Ñuñoa, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y los deberes de información de las autoridades municipales ante procesos judiciales pendientes.