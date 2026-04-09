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PC cuestiona al Gobierno por ocupar como “caballito de Troya” agresión a ministra Lincolao para abrir debate sobre gratuidad

Acusan instrumentalización del hecho para impulsar cambios en beneficios estudiantiles, mientras el oficialismo defiende medidas enfocadas en reforzar seguridad.

Martín Neut

PC cuestiona al Gobierno por ocupar como “caballito de Troya” agresión a ministra Lincolao para abrir debate sobre gratuidad

La agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile no solo generó una rápida reacción del Gobierno, sino que también abrió un nuevo flanco político en materia educacional.

Tras anunciar acciones legales contra los responsables, el Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast comenzó a vincular el hecho con su agenda legislativa.

En el marco del plan “Escuelas Protegidas”, la vocera Mara Sedini planteó que la discusión podría extenderse a la educación superior, incluyendo la posibilidad de restringir beneficios estatales.

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“Es impresentable que personas que agreden tengan beneficios del Estado, accedan a la gratuidad o cualquier otro tipo de beneficio”, afirmó, agregando que se trata de “un debate necesario, urgente”.

Las declaraciones generaron inmediatas reacciones en la oposición, particularmente en el Partido Comunista de Chile.

“Tenemos que hacernos cargo”

Su jefa de bancada, Daniela Serrano, si bien condenó el ataque, llamó a no instrumentalizar el caso: “Es importante hacer un llamado a la cautela y a la responsabilidad, porque no puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria”.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Héctor Barría también expresó reparos a la idea de eliminar el beneficio.

“Tenemos que hacernos cargo de la realidad que está ocurriendo en las comunidades escolares, pero a través de eslogan, de ataques, de amenazas en vez de mejorar la situación, empeora”, advirtió.

El debate se instala así en el Congreso, donde el Gobierno evalúa ingresar indicaciones para ampliar el alcance de su proyecto, mientras desde la oposición cuestionan que el foco se desplace desde la sanción de la violencia hacia eventuales cambios estructurales en el acceso a la educación superior.

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