Ministra Lincolao entrega detalles de la agresión sufrida en la UACh: “Les pregunté por qué me tenían secuestrada”

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, abordó la agresión que sufrió durante la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile, donde acusó ataques físicos, insultos y un ambiente de alta violencia por parte de manifestantes.

En entrevista con CNN, la secretaria de Estado relató que la situación se tornó rápidamente hostil. “Los jóvenes se nos tiraron encima para atacarme. Era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente”, afirmó.

En ese contexto, aseguró que recibió “varios golpes en la cabeza” con objetos como botellas y otros elementos.

La ministra también denunció expresiones discriminatorias durante el incidente. “Hubo insultos (…) también a mi etnia”, sostuvo, agregando que este tipo de situaciones “es bastante común para una persona como yo”.

“Un PDI me escondió detrás del escenario”

Debido al riesgo, Lincolao permaneció al interior del auditorio, mientras se evaluaba una salida segura. Incluso, accedió a dialogar con dirigentas estudiantiles: “Les pregunté por qué me tenían secuestrada (…) no hubo una respuesta clara, pero pudimos conversar”.

El momento más crítico ocurrió cuando intentaron ingresar al recinto. “Un funcionario de la PDI me escondió detrás del escenario (…) sostuvimos la puerta para que no pudieran entrar a pegarme. Sí, tuve miedo”, relató.

Finalmente, describió la jornada como marcada por “mucha angustia, ansiedad y miedo”, enfatizando que la principal preocupación fue resguardar su integridad física.