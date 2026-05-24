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Ortiz y la ventaja en la tabla para Colo Colo tras vencer a la UC: “No indica nada ni es parámetro de nada”

El entrenador valoró la forma en que el plantel remontó en el Claro Arena para que él también pudiera ganar su primer clásico dirigiendo al “Cacique”.

Carlos Madariaga

Ortiz y la ventaja en la tabla para Colo Colo tras vencer a la UC: “No indica nada ni es parámetro de nada”

Ortiz y la ventaja en la tabla para Colo Colo tras vencer a la UC: “No indica nada ni es parámetro de nada” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Fernando Ortiz celebró con todo en el Claro Arena luego de vencer a la UC, obteniendo su primera victoria en un clásico en el fútbol chileno dirigiendo al “Cacique”.

“Fue un triunfo que nos despega un poco más en la tabla, felicito a los jugadores por su esfuerzo”, recalcó en conferencia de prensa, valorando el resultado también a nivel anímico.

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“Dimos vuelta el resultado en una cancha difícil, sirve para seguir trabajando y agarrar confianza, más de la forma en que se dio el resultado”, comentó, sin confiarse más allá de liderar la tabla ya con ocho puntos de ventaja sobre su escolta, Huachipato.

No indica nada ni es parámetro de nada, queda mucho camino por recorrer. Viene un gran rival como La Serena, tenemos que tratar de hacer un buen partido”, planteó, junto con valorar cómo se adaptaron defensivamente.

En los primeros minutos Arturo Vidal estuvo expuesto y cuando cambiamos a línea de cuatro le dimos más seguridad, con Ulloa un poco más suelto que Jeyson y creo que resultó”, dijo Ortiz, junto con comentar lo que hablaron durante la paralización del partido en el primer tiempo.

“En el fútbol, hay que tener calma en la resolución. Les dí esa pausa y tranquilidad que necesitaban. Al modificar ciertas cosas en el campo, hubo un cambio y fue bueno para nosotros”, concluyó el DT de Colo Colo, confiando que la lesión por la que Javier Correa fue reemplazado al entretiempo “no sea nada grave”.

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