Corte de agua en Santiago este martes 31 de marzo: estas son las 7 comunas afectadas de la RM / Agencia Uno

Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua programado para este martes 31 de marzo en siete comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a: cambios de válvulas, renovación de redes y traslado de grifos.

Los cortes de agua serán en perímetros específicos de las comunas afectadas, es decir, no en su totalidad. En tanto, las interrupciones del servicio se podrían prolongar por hasta 12 horas en algunos sectores.

A continuación, el detalle:

Lo Barnechea: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril.

Ampliar

Macul: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas de este miércoles 1 de abril.

Ampliar

Macul: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.

Ampliar

Santiago: desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.

Ampliar

Providencia: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril.

Ampliar

Pudahuel: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril.

Ampliar

Renca: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril.

Ampliar

San Bernardo: desde las 15:30 horas de este martes hasta las 02:30 horas del miércoles 1 de abril.