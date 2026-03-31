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Corte de agua en Santiago este martes 31 de marzo: estas son las 7 comunas afectadas de la RM

Las interrupciones del servicio serán en sectores específicos de cada comuna. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Corte de agua en Santiago este martes 31 de marzo: estas son las 7 comunas afectadas de la RM

Corte de agua en Santiago este martes 31 de marzo: estas son las 7 comunas afectadas de la RM / Agencia Uno

Aguas Andinas anunció un nuevo corte de agua programado para este martes 31 de marzo en siete comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a: cambios de válvulas, renovación de redes y traslado de grifos.

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Los cortes de agua serán en perímetros específicos de las comunas afectadas, es decir, no en su totalidad. En tanto, las interrupciones del servicio se podrían prolongar por hasta 12 horas en algunos sectores.

A continuación, el detalle:

  • Lo Barnechea: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril.
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  • Macul: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 03:00 horas de este miércoles 1 de abril.
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  • Macul: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
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  • Santiago: desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.
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  • Providencia: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril.
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  • Pudahuel: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril.
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  • Renca: desde las 15:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1 de abril.
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  • San Bernardo: desde las 15:30 horas de este martes hasta las 02:30 horas del miércoles 1 de abril.
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