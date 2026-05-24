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VIDEO. Arturo Vidal explica el tenso final del clásico ante la UC con este mensaje: “Pasan a segundo plano, lo importante es...”

El volante del “Cacique” se refirió a la pelea que tuvo lugar una vez terminado el partido.

Felipe Romo

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Colo Colo derrotó a la UC en el clásico y quedó como líder exclusivo de la Liga de Primera con 30 puntos, alejándose de sus perseguidores y recuperándose del tropiezo vivido en Copa de la Liga.

Arturo Vidal fue uno de los protagonistas del encuentro, donde en una desafortunada jugada cometió un nuevo gol en contra. Sin embargo el “King” tuvo una sólida actuación y Javier Correa estuvo intratable en el área de la UC.

El ex Barcelona y Bayern Munich conversó con los medios de comunicación tras el final del partido, y se refirió a esta inusual situación en su carrera.

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¡Otra vez! fue un desvío (risas) por que mejor no nos concentramos en que el equipo lo sacó adelante y nos llevamos el resultado", afirmó el volante.

Vidal también explicó los tensos momentos finales del partido que terminaron en una pelea entre los planteles de ambos equipos, apuntando a que lo realmente importante es el resultado final.

Son cosas que pasan en los partidos, todo un poco caliente. Con ellos y nosotros celebrando pero son cosas que pasan a segundo plano. Lo importante acá es que se cumplió, se ganó y seguimos punteros”, cerró.

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