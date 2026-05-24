;

Garnero sorprende y explica la suplencia de Zampedri en el Clásico ante Colo Colo: “Va a cumplir 40 años, me parecía que...”

El DT de la UC se refirió a la situación del ”Toro" y dejó una potente frase.

Felipe Romo

Garnero sorprende y explica la suplencia de Zampedri en el Clásico ante Colo Colo: “Va a cumplir 40 años, me parecía que...”

Garnero sorprende y explica la suplencia de Zampedri en el Clásico ante Colo Colo: “Va a cumplir 40 años, me parecía que...” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica cayó por 2-1 en el Clásico ante Colo Colo y quedó a diez puntos de la cima, por lo que dejó pasar una importante oportunidad para acercarse al “cacique” y recortar puntos.

Una de las grandes sorpresas en el elenco local fue la suplencia del goleador Fernando Zampedri, quien dio paso a Juan Francisco Rossel como punta de lanza en el ataque.

Esto fue abordado por el técnico Daniel Garnero en conferencia de prensa posterior al compromiso con una potente frase.

Revisa también:

ADN

Lo de Fer (Zampedri) fue una decisión mía. Está por cumplir 40 años (...) tener tres partidos seguidos con tanta intensidad me parecía un montón”, afirmó.

El DT del elenco “cruzado” también apuntó a uno de los aspectos que fueron decisivos en el resultado final: “Por distintos motivos nos fuimos disolviendo y no fuimos lo contundente o efectivos que venimos siendo”.

Así también evitó referirse a labor de Jose Cabero y su cuerpo arbitral durante el compromiso, que terminó en un batalla campal entre ambos elencos.

No me hagas hablar de los árbitros, que después... Si comento lo que me dicen los árbitros dentro de la cancha sería un papelón. Así que prefiero no decir nada”, cerró.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad