Garnero sorprende y explica la suplencia de Zampedri en el Clásico ante Colo Colo: “Va a cumplir 40 años, me parecía que...” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica cayó por 2-1 en el Clásico ante Colo Colo y quedó a diez puntos de la cima, por lo que dejó pasar una importante oportunidad para acercarse al “cacique” y recortar puntos.

Una de las grandes sorpresas en el elenco local fue la suplencia del goleador Fernando Zampedri, quien dio paso a Juan Francisco Rossel como punta de lanza en el ataque.

Esto fue abordado por el técnico Daniel Garnero en conferencia de prensa posterior al compromiso con una potente frase.

“Lo de Fer (Zampedri) fue una decisión mía. Está por cumplir 40 años (...) tener tres partidos seguidos con tanta intensidad me parecía un montón”, afirmó.

El DT del elenco “cruzado” también apuntó a uno de los aspectos que fueron decisivos en el resultado final: “Por distintos motivos nos fuimos disolviendo y no fuimos lo contundente o efectivos que venimos siendo”.

Así también evitó referirse a labor de Jose Cabero y su cuerpo arbitral durante el compromiso, que terminó en un batalla campal entre ambos elencos.

“No me hagas hablar de los árbitros, que después... Si comento lo que me dicen los árbitros dentro de la cancha sería un papelón. Así que prefiero no decir nada”, cerró.