Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5409 del martes 7 de abril
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $5.500 millones de pesos a repartir.
Este martes 7 de abril se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5409, el premio total alcanzó los $5.500 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5409
- Loto: $2.760 millones
- Recargado: $150 millones
- Revancha: $750 millones
- Desquite: $330 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5409 del Loto
- Loto: 2, 3, 7, 19, 32, 37
- Comodín: 26
- Multiplicador: 2
- Recargado: 14, 28, 29, 31, 40, 41
- Revancha: 6, 18, 20, 23, 26, 36
- Desquite: 7, 15, 17, 24, 25, 30
Jubilazo
- 7, 11, 21, 22, 26, 38
- 2, 21, 24, 26, 34, 40
- 5, 12, 15, 25, 30, 34
- 8, 10, 17, 21, 25, 30
- 7, 11, 13, 21, 26, 34
Jubilazo 50 años
- 8, 10, 17, 25, 33, 41
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