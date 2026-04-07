Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5409 del martes 7 de abril

5 Febrero del 2019/ SANTIAGO Loto nuevamente acumulado ya que en tres semanas no ha salido un ganador las cifras superan los diez mil millones de pesos donde cada ves mas personas jugan un loto FOTO: CESAR BELTRAN/AGENCIUNO / Cesar Beltran

Este martes 7 de abril se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5409, el premio total alcanzó los $5.500 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5409

Loto: $2.760 millones

Recargado: $150 millones

Revancha: $750 millones

Desquite: $330 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5409 del Loto

Loto: 2, 3, 7, 19, 32, 37

2, 3, 7, 19, 32, 37 Comodín: 26

Multiplicador: 2

Recargado: 14, 28, 29, 31, 40, 41

14, 28, 29, 31, 40, 41 Revancha: 6, 18, 20, 23, 26, 36

6, 18, 20, 23, 26, 36 Desquite: 7, 15, 17, 24, 25, 30

Jubilazo

7, 11, 21, 22, 26, 38

2, 21, 24, 26, 34, 40

5, 12, 15, 25, 30, 34

8, 10, 17, 21, 25, 30

7, 11, 13, 21, 26, 34

Jubilazo 50 años