Por porte ilegal de armas y municiones: patrullaje por aniversario de la U de Chile termina con dos detenidos

Este domingo, Carabineros de la 26ª Comisaría de Pudahuel detuvo a dos sujetos por porte ilegal de armamento y municiones.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas, cuando personal realizaba patrullajes preventivos en la intersección de calles El Cruzeiro con Óscar Bonilla, en la comuna de Pudahuel, en la región Metropolitana.

Tras la fiscalización a un grupo de seis sujetos que vestían indumentaria de la Universidad de Chile, se observó que portaban en sus manos tarros con pintura y brochas. No obstante, al percatarse de la presencia policial, se dieron a la fuga en distintas direcciones.

Luego de una persecución, los efectivos policiales detuvieron a uno de los sujetos que portaba en su mano una pistola marca CZ calibre, 9mm, que mantenía con cargador con 15 cartuchos.

Posteriormente, personal policial detuvo a un segundo sujeto quien lanzó al suelo una pistola marca Berza, 9mm, con 8 cartuchos sin percutar en su cargador.

“Los dos imputados son de nacionalidad chilena, mayores de edad mantienen antecedentes policiales y no mantienen ningún tipo de orden de aprehensión vigente”, detalló el Mayor Harold Dunker, Comisario 26ª Comisaría Pudahuel.