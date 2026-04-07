Permiso de circulación 2026: en esta fecha se debe pagar la segunda cuota del documento / Agencia Uno

Fue el pasado 31 de marzo cuando culminó el plazo para pagar uno de los documentos que permiten circular legalmente en auto por las distintas calles del país: el permiso de circulación 2026.

Dicho documento corresponde a un impuesto anual que va en beneficio de las distintas municipalidades del país.

En ese sentido, hay algunas personas que solamente pagaron la primera cuota del permiso de circulación, por lo tanto aún les queda un segundo monto que deben cancelar.

De hecho, ya existe un plazo establecido para que los conductores realicen el segundo pago y así puedan quedar con su documento renovado.

¿Cuándo se paga la segunda cuota del documento?

Según indica ChileAtiende, la segunda cuota del permiso de circulación 2026 debe pagarse entre el 1 de agosto y el 31 de agosto.

Cabe recordar que, en caso de no cumplir con el pago del documento, los conductores pueden pasar a estar en condición de morosos, lo que implica la acumulación de intereses adicionales.

De hecho, si personas son percibidas circulando en la vía pública sin el permiso vigente, además de multas económicas, el vehículo puede ser retirado de circulación.

Es por ello, que es crucial estar al día con el pago del documento para evitar cualquier tipo de sanciones.