“Yo jamás habría traspasado toda el alza de una sola vez”: Longueira cuestiona manejo del Gobierno por precio de combustibles

El exsenador y exministro de Economía, Pablo Longueira (UDI), criticó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y al estado actual de la derecha, en medio del debate por el alza de los combustibles.

En el podcast del exsenador Felipe Kast, el histórico dirigente gremialista apuntó a una desconexión del sector con la ciudadanía.

“Hoy estamos llenos de derechistas que se creen valientes por lo que escriben en redes sociales”, afirmó, añadiendo que “nunca los he visto pelear ideas en las poblaciones, en la dificultad, donde está el adversario”.

En esa línea, advirtió que hay figuras con “mucha tribuna, mucha descalificación y no conocen el país real”.

Críticas al gabinete y al manejo

Sobre el Gobierno, cuestionó el diseño del gabinete y el rol de los partidos. “Creo que hubo un exceso de independientes, debió haber tenido un rol más importante los partidos; a los partidos recurres en las malas”, señaló, agregando que tiene “muchas reservas de que sea exitosa” la estructura actual.

En materia económica, Longueira fue crítico del manejo del alza en los combustibles. “Yo jamás habría traspasado toda el alza de una sola vez”, afirmó.

En cambio, aseguró que “me hubiera parado frente a los chilenos” para explicar que “no hay recursos” y que optaría por “endeudar el país para aplanar por seis meses esta alza”.

Finalmente, advirtió sobre el escenario económico: “No vamos a decir que el país está quebrado, porque hay que tener cuidado con esos términos, pero estamos con un problema económico muy complejo”.