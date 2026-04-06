“Extraditarlo sería un daño irreparable”: defensa de Galvarino Apablaza recurre a la ONU para frenar su extradición a Chile

La defensa del exfrentista Galvarino Apablaza presentó este lunes una denuncia ante el Comité contra la Tortura de la ONU para frenar su eventual detención y extradición a Chile por el crimen de Jaime Guzmán.

El abogado Rodolfo Yanzón sostiene que la solicitud es improcedente, ya que el proceso quedó cerrado tras otorgarse el estatus de refugiado en 2010.

En el escrito advierte que se trata de “un trámite de extradición irregular” y afirma que no se ha iniciado un nuevo procedimiento. Además, aseguró: “Está en Argentina, Apablaza está en el país y está esperando que esto se resuelva”.

“35 años de impunidad de Galvarino Apablaza”

La defensa pidió medidas cautelares al organismo internacional, argumentando riesgo de “daño irreparable” en caso de concretarse la extradición, considerando su edad y estado de salud.

Desde la contraparte, el abogado de la familia de Jaime Guzmán, Pablo Toloza, criticó la acción y acusó dilaciones.

“Esta actitud del abogado Yanzón no nos sorprende (…) ha realizado una serie de maniobras dilatorias para no enfrentar a la justicia”, sostuvo, agregando que “son 35 años de impunidad de Galvarino Apablaza”.