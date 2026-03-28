“Es lo más probable”: Pablo Longueira abre la puerta a volver a la UDI y no descarta postular a su presidencia

El exministro de Economía y exsenador de la UDI, Pablo Longueira, conversó con Radio ADN y abordó los principales temas de la contingencia política, donde planteó la posibilidad de un eventual regreso a su partido y no descartó una candidatura a su presidencia.

En ese contexto, el exparlamentario cuestionó la decisión del Ejecutivo de no apoyar la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, luego de que Brasil reafirmó su candidatura. “Creo que hay temas que deben mirarse con sentido de país, con una mirada de Estado”, dijo.

“Entiendo que estamos en un clima muy polarizado, donde hoy existe poca amistad cívica y es más fácil atacar que buscar coincidencias. Pero una candidatura de una chilena, a mi juicio, debió haber sido respaldada. Eso es lo que pienso, y creo que la inmensa mayoría de los chilenos también lo ve así”, afirmó.

Si bien evitó calificar directamente la decisión del Presidente José Antonio Kast, Longueira sostuvo que él habría actuado distinto. “No voy a decir que se equivocó. Cada uno tiene sus argumentos para tomar decisiones. Pero si hubiera dependido de mí, yo la habría apoyado”, señaló.

En paralelo, el histórico dirigente gremialista también analizó las primeras semanas del gobierno, apuntando a que “no va a haber unidad mientras no exista una coalición. Es distinto invitar a personas de distintos partidos al gabinete —lo que me pareció bien— a construir una coalición política real. Eso no existe hoy”.

Asimismo, advirtió que “cuando eso no ocurre, pasa lo que estamos viendo: cada uno busca reposicionarse a costa del gobierno, surgen conceptos como la ‘oposición amistosa’, que en el fondo son formas de diferenciarse. Si se quiere unidad, debe haber coalición”.

Respecto a su eventual regreso a la política y no descartó competir por la presidencia de la UDI. “ Es lo más probable que vuelva. Si es necesario, lo voy a hacer. No es algo que esté buscando, pero estoy preocupado: no veo liderazgo ni conducción, y sí muchos intereses personales y partidistas”, afirmó.

“La UDI necesita volver a sus raíces, fortalecerse y reencantar. Hay mucha gente que se fue, y no voy a pedir que todos vuelvan, pero sí convocar a quienes quieran servir a Chile”, cerró.