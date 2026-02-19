¿Nuevo quiebre en la farándula chilena? Afirman que Pamela Díaz y Felipe Kast estarían separados

Un nuevo rumor golpea al mundo del espectáculo chileno. Durante las últimas horas se instaló con fuerza la versión de que Pamela Díaz y el senador Felipe Kast habrían puesto fin a su relación sentimental, luego de poco más de un año de romance.

La información comenzó a circular tras la sorpresiva ausencia de “La Fiera” en el programa Hay que decirlo de Canal 13, espacio que conduce habitualmente. Su puesto fue ocupado por Karla Constant, lo que de inmediato despertó especulaciones entre los seguidores del espacio.

Instagram Ampliar

Fue en el programa Que te lo digo, emitido por Zona Latina, donde el periodista Sergio Rojas aseguró que la animadora estaría atravesando “uno de sus peores momentos”. Según lo señalado en pantalla, fuentes cercanas indicarían que la relación con Kast habría llegado a su fin y que la decisión sería definitiva.

El romance entre Díaz y el parlamentario se hizo público a fines de 2024 y meses después ambos confirmaron el vínculo, mostrándose juntos en diversas actividades, incluso en el sur del país. Desde entonces, habían mantenido una relación relativamente discreta, aunque sin ocultarse ante las cámaras.

Tras conocerse la versión del quiebre, un equipo del programa buscó reacciones entre los compañeros de la conductora. El panelista Matías Vega reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, asegurando que hace pocas semanas los había visto juntos y que no tenía antecedentes de una crisis. En tanto, Ignacio Gutiérrez optó por tomarse el tema con humor y evitó profundizar.

Hasta el cierre de esta nota, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir el supuesto término.