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Balacera en La Pintana deja un muerto y una mujer herida: indagan posible ajuste de cuentas

La Fiscalía instruyó diligencias a la PDI y equipo ECOH para aclarar lo ocurrido, mientras peritajes buscan identificar a autores del ataque armado.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Balacera La Pintana

Balacera La Pintana

Un hombre fallecido y una mujer herida dejó una balacera ocurrida la tarde de este lunes en La Pintana, hecho que es investigado como un posible ajuste de cuentas.

El ataque se registró cerca de las 14:50 horas, cuando un joven de 24 años llegó con un impacto balístico al SAR Nueva Extremadura, en la población El Castillo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde se confirmó su muerte.

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Minutos después, una mujer de 22 años, de nacionalidad brasileña, ingresó al mismo recinto asistencial con una herida en el muslo izquierdo, fuera de riesgo vital. La joven esperaba locomoción colectiva cuando fue alcanzada por un disparo a varios metros del lugar del ataque.

“Se encontraba a la espera de locomoción”

La fiscal ECOH, Claudia Barraza, señaló que “recibimos un llamado por parte de CENCO, quienes comunican que habían 2 personas, una de ellas con 3 impactos balísticos, 2 en la cabeza, 1 en el brazo, y que además manteníamos otra víctima que mantenía una lesión en la pierna”.

Agregó que “la segunda era una víctima que se encontraba a la espera de locomoción, la cual fue impactada por una de las balas que iba en dirección hacia la primera víctima”.

La investigación quedó a cargo de la PDI y el equipo ECOH para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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