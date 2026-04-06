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“Ya funcionamos con estrechez estructural”: gremios de la salud piden a Presidente Kast revertir recorte de 3% al presupuesto 2026

Advierten que la medida afectará la atención, aumentará listas de espera y tensionará aún más la red pública en un escenario de alta demanda asistencial.

Martín Neut

Clínica chilena destaca entre los Mejores Hospitales Especializados del Mundo 2025, según prestigioso ranking

Clínica chilena destaca entre los Mejores Hospitales Especializados del Mundo 2025, según prestigioso ranking / PhotoAlto/Odilon Dimier

Gremios de la salud acudieron a La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast, solicitando revertir el recorte del 3% al presupuesto 2026 del Ministerio de Salud, advirtiendo efectos directos en el sistema público.

En la misiva, Fenasenf, Fenpruss, Fenats y Confedeprus señalaron que la medida equivale a unos $517 mil millones y se aplica sobre una red ya exigida.

“Nos dirigimos a usted con profunda preocupación (…) frente a la propuesta de reducir en un 3% el presupuesto”, indicaron, enfatizando que el sistema “ya funciona en condiciones de estrechez estructural”.

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Asimismo, advirtieron que “no existe margen significativo de ajuste sin afectar directamente la atención de salud” y que el recorte tendría “un impacto directo en los usuarios y usuarias que dependen del sistema público”, además de posibles alzas en listas de espera y sobrecarga laboral.

“Es un contrasentido”

Desde Fenpruss, su presidente Rodrigo Rocha afirmó que “es un contrasentido que este gobierno impulse una alerta sanitaria oncológica y al mismo tiempo intente recortar recursos” para una red “ya precarizada”.

En tanto, el presidente de Fenats Nacional, Emerson Berríos, llamó a frenar la medida: “Le hacemos un llamado (…) que pare el recorte de 3%, porque hoy la salud está asfixiada”.

Por su parte, la ministra de Salud, May Chomali, ha sostenido que el ajuste no debiera afectar la atención, en contraste con lo advertido por los gremios.

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