Una compleja situación es la que atraviesa John Salas, quien hasta hace solo unas horas formaba parte de Fernández Vial en la Tercera División B, pero que fue desvinculado sorpresivamente por el club.

El lateral derecho, con pasos por Unión La Calera, Coquimbo Unido, Everton y otros equipos del fútbol chileno, había llegado al cuadro aurinegro, actualmente en la Quinta División, luego de quedar sin club tras su salida de Santiago Wanderers en 2025.

En la Región del Biobío parecía haber encontrado estabilidad, destacando por su experiencia en una categoría donde marcaba diferencias. Sin embargo, todo cambió abruptamente, tal como él mismo explicó a través de sus redes sociales.

“Les quería comunicar que me acaban de despedir de Arturo Fernández Vial”, escribió el defensor en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía vistiendo la camiseta del club y portando la jineta de capitán.

Además, apuntó directamente contra la dirigencia vialina. “Pronto haré mis descargos y contaré varias cosas... me dejan atado de pies y manos, sin poder jugar en otro lado, cuando dirigentes generan un compromiso”, agregó Salas.

Captura: @john_msalas22 Ampliar

El inesperado despido también habría sorprendido al resto del plantel, ya que varios de sus compañeros le dejaron mensajes de apoyo en redes sociales, gesto que el futbolista agradeció públicamente. “Al final esto es lo que queda! lo demás es chaya”, comentó el lateral.