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“Estamos en alerta”: sindicatos de Codelco amenazan con paralización por devolución de US$14 millones en bonos

Dirigentes de Chuquicamata y la FTC cuestionan la medida y no descartan movilizaciones si no hay acuerdo con la empresa.

Nelson Quiroz

Paloma Cardenas

“Estamos en alerta”: sindicatos de Codelco amenazan con paralización por devolución de US$14 millones en bonos

“Estamos en alerta”: sindicatos de Codelco amenazan con paralización por devolución de US$14 millones en bonos

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Un eventual conflicto laboral se abre en Codelco luego de que más de 6.000 trabajadores y ejecutivos deban restituir bonos asociados al cumplimiento de metas de producción de 2025, tras la corrección de cifras realizada por la estatal.

El ajuste, que implicó una sobreestimación de cerca de 27 mil toneladas de cobre, reabrió un debate interno que podría escalar a movilizaciones.

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La medida afecta a personal de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, y contempla la devolución de un total cercano a US$14,3 millones. Según explicó la empresa, los incentivos fueron calculados sobre información de producción que posteriormente fue rectificada por una auditoría interna.

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Sin embargo, el anuncio no cayó bien entre los sindicatos. Alberto Muñoz, dirigente del sindicato N°1 de Chuquicamata y representante de la Federación de Trabajadores del Cobre, cuestionó duramente la decisión y advirtió que el clima interno es de creciente tensión.

El trabajador no tiene culpa de nada. Si hay errores, no son de los trabajadores. No hemos tenido ninguna conversación con la administración. Estamos en alerta y si tenemos que llegar a la movilización, la vamos a hacer”, afirmó el dirigente, abriendo la puerta a eventuales acciones de protesta si la medida avanza sin acuerdo.

El conflicto surge tras detectarse que parte del material contabilizado como producción final no cumplía con los requisitos internos para ser considerado producto terminado, lo que obligó a recalcular las cifras globales de la estatal.

La corrección redujo la producción de Codelco en 2025 en aproximadamente un 2%, pasando de más de 1,33 millones de toneladas a poco más de 1,30 millones.

Desde la administración, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, sostuvo que el proceso de devolución debe realizarse “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos se realizaron en base a información que luego fue corregida.

En paralelo, en el Congreso ya se evalúa la creación de una comisión investigadora para revisar los alcances del informe de auditoría y el sistema de cálculo de incentivos en la estatal, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto laboral del caso.

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