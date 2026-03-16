Estos son los cinco ministerios que enfrentarán los mayores recortes tras la rebaja de 3% ordenada por el ministerio Hacienda

El instructivo firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para aplicar un recorte transversal de 3% en el gasto de los ministerios comenzará a impactar con mayor fuerza a las carteras con mayor presupuesto, según estimaciones realizadas a partir de la Ley de Presupuestos 2026.

La medida, adoptada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en medio de cuestionamientos al estado de las cuentas fiscales heredadas, obligará a cada ministerio a definir internamente cómo implementar la rebaja en sus programas y compromisos de gasto.

De acuerdo con los cálculos preliminares y según The Clinic, el Ministerio de Educación sería el más afectado, con un ajuste cercano a $524 mil millones.

Ese monto equivale aproximadamente al financiamiento destinado a la Subsecretaría de Educación Parvularia o a cerca de la mitad del presupuesto del programa de Alimentación Escolar de la Junaeb.

Lo otros 4 ministerio afectados

Le seguiría el Ministerio de Salud, con un recorte estimado de $517 mil millones, mientras que el Ministerio del Trabajo debería ajustar alrededor de $506 mil millones, cifra que supera el presupuesto del Instituto de Seguridad Laboral y equivale a cerca de dos tercios del Aporte Previsional Solidario.

Más atrás aparecen el Ministerio de Vivienda, con una reducción cercana a $200 mil millones, y el Ministerio de Obras Públicas, que debería disminuir cerca de $131 mil millones.

El titular de Hacienda reiteró que la instrucción contempla una rebaja uniforme para todas las carteras, aunque cada ministerio deberá evaluar qué programas o partidas pueden ser postergados o ajustados para cumplir con la meta de contención del gasto público.