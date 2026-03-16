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Estos son los cinco ministerios que enfrentarán los mayores recortes tras la rebaja de 3% ordenada por el ministerio Hacienda

Jorge Quiroz firmó el instructivo que ordena el ajuste, tras advertir una situación fiscal “muy compleja” en la caja del Estado.

Martín Neut

Jorge Quiroz

Jorge Quiroz

El instructivo firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para aplicar un recorte transversal de 3% en el gasto de los ministerios comenzará a impactar con mayor fuerza a las carteras con mayor presupuesto, según estimaciones realizadas a partir de la Ley de Presupuestos 2026.

La medida, adoptada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en medio de cuestionamientos al estado de las cuentas fiscales heredadas, obligará a cada ministerio a definir internamente cómo implementar la rebaja en sus programas y compromisos de gasto.

De acuerdo con los cálculos preliminares y según The Clinic, el Ministerio de Educación sería el más afectado, con un ajuste cercano a $524 mil millones.

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Ese monto equivale aproximadamente al financiamiento destinado a la Subsecretaría de Educación Parvularia o a cerca de la mitad del presupuesto del programa de Alimentación Escolar de la Junaeb.

Lo otros 4 ministerio afectados

Le seguiría el Ministerio de Salud, con un recorte estimado de $517 mil millones, mientras que el Ministerio del Trabajo debería ajustar alrededor de $506 mil millones, cifra que supera el presupuesto del Instituto de Seguridad Laboral y equivale a cerca de dos tercios del Aporte Previsional Solidario.

Más atrás aparecen el Ministerio de Vivienda, con una reducción cercana a $200 mil millones, y el Ministerio de Obras Públicas, que debería disminuir cerca de $131 mil millones.

El titular de Hacienda reiteró que la instrucción contempla una rebaja uniforme para todas las carteras, aunque cada ministerio deberá evaluar qué programas o partidas pueden ser postergados o ajustados para cumplir con la meta de contención del gasto público.

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