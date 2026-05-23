Joven rostro de Mega anuncia su sorpresiva salida con emotivo video: “Me avisaron desde el canal que no podré seguir”

Una inesperada salida se produjo en Megamedia luego de que la influencer Natalia Blaschke anunciara el término de su participación en el react del reality “El Internado”, espacio digital donde se desempeñaba junto al comediante Alex Ortiz.

A través de un video difundido en redes sociales, la creadora de contenido confirmó que el canal le informó el fin de su participación, lo que le impidió cerrar el proyecto en vivo como esperaba.

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“Me avisaron desde el canal que no podré seguir en este react querido”, expresó, mostrando su tristeza por la decisión.

Blaschke formaba parte del programa desde octubre y su rol en el react había generado una comunidad activa que la acompañaba en cada transmisión nocturna.

En su mensaje de despedida, agradeció el apoyo constante de sus seguidores y destacó el vínculo construido durante estos meses. “Nunca pensé todas esas noches, todos esos capítulos, poder conectar tanto con ustedes", señaló.

La influencer también lamentó no haber podido despedirse en pantalla, por lo que decidió grabar un registro para sus seguidores. “Esto es un adiós, pero también es un gracias infinitas por ese espacio hermoso que generamos entre todos y que, realmente, nunca lo voy a olvidar”, afirmó.

Su mensaje rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones en redes sociales. Cientos de usuarios expresaron sorpresa y apoyo, destacando su cercanía con la audiencia y el impacto que tuvo su participación en el formato digital del reality.