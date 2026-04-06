“No vamos a escatimar en esfuerzos”: Gobierno inicia cobro a deudores del CAE

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó el inicio del proceso de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que la Tesorería General de la República activara estas acciones a nivel nacional.

La autoridad explicó que la estrategia será segmentada según ingresos, diferenciando entre quienes podrán acceder a convenios de pago y aquellos casos en que se avanzará a acciones judiciales.

En esa línea, recalcó que “se está dando inicio hoy día a esta cobranza, a estos procedimientos y vamos a seguir”.

Respecto a deudores con altos ingresos, Arzola fue enfática: “estamos viendo todas las maneras de avanzar con lo que es la cobranza de créditos que se tienen que pagar, que también se tienen que cobrar”, agregando que “no vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos”.

“Es parte de nuestro compromiso”

En cuanto a quienes perciben menos ingresos, recordó que existen apoyos como suspender pagos o rebajar cuotas cuando superan el 10% del sueldo.

Sin embargo, advirtió que “lo importante es que acá la gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas”.

Finalmente, sostuvo que la recuperación de estos recursos responde a un objetivo mayor: “es parte de nuestro compromiso (…) poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que en adelante también van a requerir del apoyo financiero del Estado”.