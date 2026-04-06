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“Las salida se dan y se van a seguir dando”: subsecretaria de la Mujer defiende decisión de desvincular a directora del SernamEG

Daniela Castro respaldó la medida y afirmó que “yo también he sido desvinculada de forma poco decorosa”.

Martín Neut

Judith Marín - Daniela Castro

Judith Marín - Daniela Castro / VICTOR HUENANTE

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, defendió ante la Comisión de Mujer del Senado la salida de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, en medio de cuestionamientos por su tratamiento contra el cáncer y el contexto de su desvinculación.

La autoridad explicó que “la decisión está fundada en materia de confianza” y recalcó que el proceso sigue en curso, pese a que previamente se había señalado que estaba “en pausa”. En esa línea, agregó que se está “contemplando la indemnización correspondiente”.

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Por su parte, la subsecretaria Daniela Castro respaldó la medida y reconoció las dificultades del proceso. “A mí me tocó realizar el contacto con ella respecto a la desvinculación. Claramente no es una situación cómoda para nadie”, sostuvo.

“Fui desvinculada a las seis de la tarde”

Castro también contextualizó estas decisiones en cambios de administración: “Yo también he sido por años funcionaria pública y he sido desvinculada de forma poco decorosa”.

En ese sentido, añadió que “hay hartas situaciones en el ámbito de las mujeres que tenemos que ir evaluando respecto de cómo enfrentamos estas salidas”, afirmando que “se dan y se van a seguir dando”.

Además, relató un episodio personal: “Fui desvinculada a las seis de la tarde, cuando tenía que ir a buscar a mis hijos al colegio”, señalando que situaciones como esa también han afectado a otras trabajadoras, incluso “funcionarias con fuero maternal”.

Las declaraciones generaron críticas desde la oposición por la forma en que se justificó la decisión.

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