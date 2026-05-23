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Golpeados en un “container de tortura”: chilenos de la flotilla a Gaza relatan detención en Israel

Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi entregaron estremecedores testimonios tras regresar a Chile, denunciando agresiones físicas, encierro y amenazas durante su detención en la misión humanitaria hacia Gaza.

Nelson Quiroz

Golpeados en un “container de tortura”: chilenos de la flotilla a Gaza relatan detención en Israel

Golpeados en un “container de tortura”: chilenos de la flotilla a Gaza relatan detención en Israel

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Con evidentes signos de lesiones y en medio de un emotivo recibimiento, regresaron este sábado a Chile tres de los ciudadanos nacionales que fueron detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud, misión humanitaria que buscaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda para la población civil.

Se trata de Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi, quienes arribaron al Aeropuerto Internacional de Santiago tras ser expulsados por Israel luego de permanecer varios días bajo custodia.

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Agencia Uno

En el terminal aéreo fueron recibidos por familiares, adherentes a la causa palestina y personas que llegaron en gran número, generando escenas de alta carga emocional.

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Los retornados denunciaron graves episodios de violencia durante su detención. Según relataron, habrían sido trasladados a instalaciones que describieron como “barcos cárcel” y sometidos a agresiones físicas, privación de agua y amenazas para firmar documentos cuyo contenido desconocían.

Carolina Eltit afirmó que sufrió golpes y fracturas de costillas, además de relatar que hombres y mujeres fueron mantenidos en condiciones de separación y encierro. “Nos golpeaban, nos mantenían incomunicados (...) sin garantías”, señaló en su testimonio, agregando que el trato recibido fue especialmente violento en espacios que describió como zonas de castigo dentro de las embarcaciones.

Víctor Chanfreau, en tanto, aseguró que fueron obligados a firmar papeles en hebreo bajo intimidación armada, sin acceso a asesoría legal. Ambos coincidieron en que la liberación se concretó tras presión internacional y gestiones diplomáticas.

El cuarto integrante del grupo, Ignacio Ladrón de Guevara, no regresó al país y se encuentra actualmente en Madrid.

Los hechos se originan tras la interceptación de la flotilla el pasado 18 de mayo en aguas internacionales, cuando fuerzas israelíes abordaron las embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza. Posteriormente, los activistas fueron trasladados a centros de detención y luego expulsados hacia Turquía, desde donde emprendieron su retorno a Chile.

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