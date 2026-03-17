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Ministra Chomalí por recorte en Salud: “No se va a ver afectada la atención directa de pacientes”

La autoridad detalló que el ajuste se enfocará en eficiencia interna y confirmó gestiones para conseguir nuevos fondos que permitan reducir listas de espera.

Martín Neut

May Chomalí

May Chomalí / Sebastian Beltran Gaete

En medio del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, la ministra de Salud, May Chomalí, abordó el impacto que tendría el recorte del 3% instruido a los ministerios, medida adoptada tras la advertencia del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre una situación económica “compleja”.

La cartera de Salud figura entre las más afectadas, con una reducción estimada en $517 mil millones.

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Pese a ello, la secretaria de Estado descartó que el ajuste repercuta en las prestaciones médicas, asegurando que “nada que diga en relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado”.

“Siempre podemos ser más eficientes”

Chomalí explicó que el énfasis estará en mejorar la eficiencia del gasto, especialmente en áreas administrativas, y recalcó que “siempre podemos ser más eficientes en el uso de los recursos en las áreas intermedias, pero nada se va a afectar en lo relacionado con la atención directa de pacientes”.

Asimismo, la ministra reveló que ya existen coordinaciones con Hacienda para enfrentar la demanda en salud, particularmente en listas de espera oncológicas.

En ese sentido, afirmó que “necesitamos recursos frescos y estamos buscando las formas de obtener esos recursos adicionales para poder dar esa atención lo más precozmente posible”.

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