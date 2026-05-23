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La regla más polémica del Mundial 2026 y la Copa Libertadores que podría llegar a la Premier League

Según medios británicos, se evalúa incorporar pausas de hidratación para la última jornada de la competencia.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / PAUL ELLIS

Este domingo 24 de mayo se disputará la última jornada de la Premier League, fecha en la que se definirá al último equipo descendido entre West Ham y Tottenham.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, en las últimas horas se instaló una nueva polémica en el fútbol inglés debido a la posible implementación de una inédita medida para la fecha final del campeonato.

Según informó Sky Sports, la federación inglesa evalúa introducir pausas de hidratación durante los partidos, aunque esta vez existiría una justificación vinculada directamente al bienestar de los futbolistas.

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De acuerdo al citado medio británico, la decisión quedará en manos de los árbitros antes del inicio de cada encuentro y solo se aplicará si las temperaturas alcanzan una estimación cercana a los 30 grados Celsius.

La situación contrasta con lo que ocurre actualmente en la Copa Libertadores y también con lo que sucederá en el Mundial 2026, donde las pausas de hidratación serán obligatorias. Incluso, en la próxima Copa del Mundo las detenciones podrán extenderse hasta por tres minutos.

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