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FOTO. Sernac emite alerta de seguridad para 17 mil cargadores de celulares: advierten riesgo de “sobrecalentamiento”

Los consumidores afectados pueden acceder a un reembolso o a la sustitución del producto. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Imagen referencial

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Este lunes 6 de abril, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para cargadores de celular USB por riesgo de “sobrecalentamiento del producto”.

Se trata de los cargadores marca MLAB, modelo 9272, comercializados entre octubre de 2023 y diciembre del 2025. A continuación, una imagen referencial:

ADN

Sernac

De acuerdo al organismo, los productos cumplieron con todos los protocolos de certificación para ser comercializados en Chile. No obstante, tras ensayos posteriores instruidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se detectó que "las unidades incluidas en el lote implicado (Sello SEC N°488000) no cumplirían con algunos requisitos.

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ADN

“Se detectó incumplimiento de los requisitos térmicos y de rotulado de la norma IEC 60950-1 tras reportes de usuarios sobre sobrecalentamiento, emisión de chispas y humo durante su uso", especificó el ente fiscalizador.

Dicha situación podría implicar un riesgo potencial de “incendio y quemaduras para los usuarios”. Por tal motivo, la SEC dictaminó la prohibición transitoria de su comercialización y la empresa inició el retiro inmediato de las unidades del mercado.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, el Sernac detalla que los usuarios afectados deben descontinuar el uso del producto inmediatamente. Tras ello, deben dirigirse directamente al lugar en donde adquirieron el cargador para gestionar su reembolso o sustitución.

“La medida de reparación consiste en la sustitución del producto por uno de similares/mejores características y correctamente certificado, o reembolso del monto del artículo ($9.990)”, apuntan desde el organismo.

A continuación, los puntos de contacto e información:

  • Call Center: + 56 2 2499 4500
  • Correo electrónico: serviciotecnico@hj.cl
  • Sitio web: www.mlab.cl

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