Sernac emite alerta de seguridad por dos vehículos de reconocidas marcas: falla podría derivar en un incendio

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó dos alertas de seguridad que afectan a vehículos utilitarios comercializados en Chile durante los años 2025 y 2026, tras una notificación realizada por Stellantis Chile S.A..

La medida involucra a los modelos Peugeot Boxer (año 2025) y Citroën Jumper (años 2025-2026), debido a un eventual defecto en el tubo de retorno de combustible.

Peugeot Boxer Ampliar

Según se detalló, existiría una “posible falta de vulcanización” en algunos componentes, lo que podría generar “una conexión insuficiente entre el tubo de retorno y la espiga”, facilitando así una fuga de combustible.

Desde el organismo advirtieron que el riesgo radica en que el contacto del combustible con piezas calientes del vehículo podría “derivar en un incendio”, lo que representa “un peligro potencial para la seguridad de los ocupantes y del vehículo”.

Citroen Jumper Ampliar

Ante este escenario, el Sernac llamó a los propietarios a verificar si su automóvil está afectado revisando el listado de número de chasis (VIN) y, de ser el caso, coordinar una cita en un servicio técnico autorizado para realizar la revisión y eventual reparación correspondiente.