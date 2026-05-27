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“No será como antes”: Irán advierte cambios en el tránsito por el estrecho de Ormuz

Teherán confirmó negociaciones con el otro país con acceso al paso para definir un nuevo procedimiento “totalmente diferente”.

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Getty Images / Kaveh Kazemi

Las autoridades de Irán advirtieron que el acceso al estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado, “ya no será como antes” y que, por ello, están negociando con el otro país con acceso a dicho paso, Omán.

“Sin duda, las condiciones y la regulación para el tránsito a través del estrecho de Ormuz ya no serán como antes. Aparecerá un procedimiento totalmente diferente”, dijo Ali Beghani Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, durante un foro en Moscú.

Luego, añadió que “Irán y Omán como países costeros aledaños mantienen negociaciones para determinar el mecanismo de paso por el estrecho de Ormuz”, según informó la agencia Interfax.

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Negociaciones con Estados Unidos

Beghani también confirmó que continúan los “contactos indirectos” con Estados Unidos, aunque precisó que “no se han puesto de acuerdo en nada”.

Aunque Rusia insistió este miércoles en su propuesta de empobrecer el uranio enriquecido de la república islámica, el diplomático iraní aseguró que Teherán y Washington no están hablando de esas reservas.

Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que podría poner fin a la guerra.

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