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BancoEstado elimina cobro por transferencias en CuentaRUT: beneficiará a más de 15 millones de usuarios

La medida fue anunciada junto a Hacienda y apunta a aliviar el bolsillo.

Nelson Quiroz

Francisco Gutiérrez

BancoEstado elimina cobro por transferencias en CuentaRUT: beneficiará a más de 15 millones de usuarios

BancoEstado elimina cobro por transferencias en CuentaRUT: beneficiará a más de 15 millones de usuarios

03:13

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Durante esta mañana de lunes, BancoEstado concretó un esperado anuncio respecto a su producto más masivo, la CuentaRUT, utilizada por más de 15 millones de personas en Chile.

La medida fue informada por el presidente de la entidad, Mario Farren, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, generando alto interés debido al impacto que tendría en la población.

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En detalle, el banco confirmó la eliminación del cobro de $300 por las transferencias electrónicas realizadas desde CuentaRUT hacia otras instituciones financieras, una de las comisiones más cuestionadas por los usuarios. Medida quye entra en vigencia el 16 de abril.

Sin embargo, se precisó que se mantendrá el cobro de $300 por giros en cajeros automáticos, por lo que no todos los costos asociados al uso de esta cuenta serán modificados.


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