Incendio deja dos muertos y varias viviendas afectadas en Peñalolén
Bomberos declaró segunda alarma de incendio y la emergencia obligó a restringir el tránsito en el sector.
Incendio deja dos muertos y varias viviendas afectadas en Peñalolén
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Durante la mañana de este miércoles, un incendio afectó al menos tres viviendas en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana, y dejó a dos personas fallecidas.
Según información preliminar, el siniestro se originó cerca de las 07:00 horas en una casa habitación ubicada en Las Vertientes con Quebrada del Salado.
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Debido a la magnitud de la emergencia, se declaró una segunda alarma de incendio y equipos de Bomberos llegaron al lugar para combatir las llamas, las que se propagaron y terminaron afectando al menos tres inmuebles.
Asimismo, se reportó el fallecimiento de dos personas. El tránsito permanece restringido en el sector y se mantendrá de esa forma “por varias horas”, según informó Transporte Informa Región Metropolitana.
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