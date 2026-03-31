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Falla podría “provocar un movimiento en la dirección involuntario”: Sernac emite alerta de seguridad para modelo de auto

El modelo afectado fue comercializado entre julio de 2023 y marzo del 2026. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Falla podría “provocar un movimiento en la dirección involuntario”: Sernac emite alerta de seguridad para modelo de auto

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para un modelo de auto comercializado en Chile entre julio de 2023 y marzo de 2026.

Se trata de los vehículos marca BMW, modelo Serie X3. La falla se trata de un posible desperfecto en la caja de dirección, lo que implicaría un riesgo de seguridad para los consumidores.

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Según lo comunicado por el ente fiscalizador, en los vehículos afectados: "La caja de dirección transmite el movimiento de rotación del volante a las ruedas delanteras. Es posible que el sensor que detecta los movimientos del volante del conductor esté defectuoso“.

“Si esto sucede, el conductor recibe una notificación de la avería mediante un mensaje Check-Control en la pantalla central y la percibe mediante un tacto de la dirección ligeramente alterada”, detallan desde el Sernac.

Dicha falla, podría provocar “un movimiento en la dirección involuntario o inesperado lo que podría aumentar el riesgo de colisión o choque y/o lesiones”, indicó el organismo.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, usuarios deben comprobar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través del listado de N° de Chasis o VIN adjunto en el sitio web del Sernac (disponible aquí).

En caso de resultar afectados, los consumidores deben contactarse con la empresa a través de los puntos de contacto para agendar una reparación que no tiene costo para los consumidores.

Puntos de contacto e información

  • Teléfono / Call Center: 600 600 1323
  • Correo electrónico: agendamientoBMW@inchcape.cl
  • Sitio web: www.bmw.cl
  • Formulario de Contacto: https://www.bmw.cl/es/ssl/campanas-tecnicas.html
  • Red de concesionarios: https://www.bmw.cl/concesionarios

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