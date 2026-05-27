General director de Carabineros busca sumar hasta 7 mil nuevos funcionarios: “Es factible de realizar”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró este miércoles que la institución necesita aumentar su dotación y planteó como meta contar con hasta 7 mil nuevos funcionarios en el mediano plazo, en medio del masivo operativo de copamiento policial desplegado en estaciones de Metro, paraderos y distintos puntos críticos del país.

Desde el Intermodal La Cisterna, la autoridad policial explicó que el refuerzo policial forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la presencia preventiva en sectores de alta circulación y enfrentar nuevas modalidades delictuales.

El operativo movilizó en la Región Metropolitana a cerca de 100 carabineros y 30 radiopatrullas, con presencia en estaciones de Metro entre Franklin y Lo Ovalle, además de controles y fiscalizaciones en terreno.

En ese contexto, el jefe policial reconoció el déficit de personal que enfrenta la institución. “Por supuesto que necesitamos más carabineros”, afirmó, añadiendo que ya trabajan en ampliar la capacidad de formación con nuevos grupos en regiones como Ñuble y Talca. “Me encantaría tener 7 mil carabineros más, pero tenemos que ir paso a paso”, sostuvo.

El general director Araya explicó que la meta más concreta apunta a incorporar cerca de 3 mil nuevos funcionarios durante los próximos tres años, con un incremento anual de entre mil y mil 200 efectivos desde fines de 2027 y durante 2028. “La gente quiere ver a los carabineros y quiere estar con los carabineros”, remarcó.

El general director también defendió la estrategia de copamientos dinámicos y descartó que estos operativos dejen otros sectores sin vigilancia. Según explicó, los servicios extraordinarios son realizados principalmente por personal especializado de Radio Patrullas, mientras las comisarías y unidades territoriales mantienen sus funciones habituales.

Finalmente, destacó los resultados operativos de la institución durante este año, asegurando que Carabineros ya supera las 45 toneladas de droga incautadas, junto con un aumento en decomisos de armas y desarticulación de bandas criminales.