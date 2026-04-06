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Rojas Vade bajo la lupa: las pruebas que alimentan la hipótesis de un autoatentado

Expertos advierten que la escena no coincide con un secuestro tradicional.

Nelson Quiroz

ARCHIVO - CHV

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Los antecedentes en la investigación sobre el caso de Rodrigo Rojas Vade siguen alimentando la hipótesis de un autoatentado, tras una serie de peritajes y diligencias que estarían descartando, hasta ahora, la participación de terceros.

En horas de este lunes 6 de abril, el exconvencional declaró durante varias horas ante la Brigada Antisecuestros de la PDI, en una diligencia clave que buscó contrastar su versión con la evidencia recopilada en casi un mes de indagatorias.

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Según fuentes ligadas al caso, hasta la fecha, no existirían elementos que respalden un secuestro o una agresión externa.

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Las letras y las amarras

Uno de los antecedentes más relevantes es el peritaje caligráfico realizado a las consignas políticas escritas en su cuerpo. De acuerdo con especialistas, estas presentan una alta similitud con su propia escritura, señalaron en Contigo en Directo de CHV.

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A esto se suma el hallazgo de un plumón en las cercanías del lugar donde fue encontrado, el cual habría sido utilizado para escribir los mensajes. Paralelamente, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir sus últimos movimientos, confirmando que salió a comprar cigarrillos, tal como había señalado, sin evidencias de interacción con terceros.

Otro elemento que genera dudas es la forma en que fue encontrado: con las manos atadas hacia adelante y con amarras similares a las halladas en su domicilio. Para expertos, este detalle no coincide con la dinámica habitual de delitos como secuestros.

“Hacia adelante es muy llamativo porque te entrega la posibilidad de que tú puedas en el fondo básicamente desatarte inmediatamente. Entonces, si la idea del captor es dejarte inmovilizado sin que te descubran y que él tenga tiempo para huir del lugar, evidentemente que no es la forma de la experiencia que indica en que se deja una persona atada de esa forma. Entonces (...) situaciones que no se condicen con una suerte de secuestro o privación de libertad”, señaló el exfiscal José Antonio Villalobos al citado medio.

Además, informes médicos apuntan a que la pérdida de conciencia no se explicaría por golpes, sino por la posible ingesta de sustancias.

Con estos antecedentes, la Fiscalía no solo evalúa cerrar la línea investigativa por secuestro, sino también avanzar hacia eventuales responsabilidades penales por una posible denuncia falsa u obstrucción a la investigación.

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