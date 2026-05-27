Hallazgo clave, pero lleno de dudas: patente revive sospechas en caso de concejala desaparecida en Villa Alegre hace casi un año

A casi un año de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, la investigación sumó un nuevo antecedente clave: la confirmación de que la patente encontrada en el río Loncomilla pertenece al vehículo en el que se movilizaba la autoridad comunal el día en que se perdió su rastro.

El hallazgo fue confirmado por el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, quien explicó que la placa presenta signos de corrosión, oxidación y desgaste compatibles con una larga permanencia bajo el agua.

Ampliar

Según detalló, una de las hipótesis es que la patente se desprendiera producto del deterioro de los tornillos y del efecto del río. Sin embargo, la familia de la concejala mantiene serias dudas sobre esa teoría y no descarta que la pieza haya sido arrojada recientemente para desviar la atención de la investigación.

Las hijas de González calificaron el hallazgo como “extraño”, considerando que el sector del río ha sido intervenido y revisado en múltiples ocasiones durante casi un año.

“Es como encontrar una aguja en un pajar”, señalaron, insistiendo en que su madre fue víctima de un crimen y una desaparición forzada. Además, cuestionaron que recién ahora aparezca una pieza metálica en una zona donde ya habían trabajado buzos, detectives y equipos especializados de búsqueda.

La incertidumbre también se instaló entre vecinos y autoridades locales. El concejal socialista Justo Rebolledo aseguró que el hallazgo genera esperanza, pero también sospechas sobre cómo apareció la patente en un lugar tan explorado.

Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que se retomarán las diligencias en el sector La Balsa del río Loncomilla, incluyendo el regreso de buzos tácticos y georadares, ya que aún no se descarta que el automóvil permanezca en el fondo del cauce. La familia, en tanto, pidió acelerar las búsquedas antes de la llegada de las lluvias de invierno, que podrían dificultar nuevamente las labores investigativas.