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Lo sacaron en ambulancia: Participante de “Volverías con tu ex 2″ sufre accidente y el video preocupa

Claudio Rojas debió ser retirado en ambulancia desde las grabaciones del reality de Mega en Perú.

Javier Méndez

Lo sacaron en ambulancia: Participante de “Volverías con tu ex 2″ sufre accidente y el video preocupa

Aunque Volverías con tu ex 2 todavía no debuta en pantalla, el reality de Mega ya enfrenta su primer episodio de preocupación.

En las últimas horas se reportó que uno de los participantes surió un accidente en medio de una de las competencias físicas. De hecho, existe un video donde este es retirado en ambulancia.

Todo se trata de Claudio Rojas, abogado de 49 años, quien ingresó al encierro junto a su expareja, la periodista Hurubachi Pardo.

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Ambos forman parte de una de las duplas confirmadas del programa, que actualmente se graba en Tarapoto, en plena selva amazónica de Perú. El punto clave del extinto vínculo es que tienen más de dos décadas de diferencia.

El accidente ocurrió en una de las primeras dinámicas del espacio. Hasta ahora, no existe información oficial sobre la gravedad de la lesión, ni tampoco sobre si podrá regresar a la competencia en los próximos días.

Cabe recordar que a fines de abril, Pardo confirmó públicamente el fin de la relación y explicó que el vínculo comenzó a deteriorarse luego de un duro momento personal.

“Por mi parte, falleció mi mamá en octubre y de ahí en adelante la relación empezó a decaer”, comentó entonces.

Pese a la ruptura, ambos decidieron reencontrarse en el encierro para probar si todavía existía una posibilidad entre ellos.

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