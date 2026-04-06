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Contraloría da 10 días al Gobierno para aclarar participación de María Pía Adriasola en casino de La Moneda

Cuestionamientos por eventuales incumplimientos sanitarios activaron requerimiento de diputados socialistas. Organismo exige informe con respaldo jurídico.

Martín Neut

Maria Pia Adriasola

Maria Pia Adriasola / Sebastian Beltran Gaete

La Contraloría General de la República (CGR) otorgó un plazo de 10 días hábiles al Gobierno del Presidente José Antonio Kast para que entregue antecedentes por la participación de la primera dama, María Pía Adriasola, en el servicio de almuerzo en el casino de La Moneda.

El hecho ocurrió el 12 de marzo, un día después de la asunción presidencial, y generó reacciones en redes sociales y también al interior del Ejecutivo, donde fue considerado por algunos como innecesario.

El caso fue llevado al órgano contralor por diputados del Partido Socialista, encabezados por Daniel Manouchehri, quienes advirtieron eventuales incumplimientos de normas sanitarias.

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“La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”, afirmó el parlamentario.

“Deben remitirse todos los antecedentes”

En su respuesta, la CGR instruyó remitir los antecedentes a la Dirección Administrativa de la Presidencia y señaló que se deberá responder “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336”.

El oficio agrega que la autoridad deberá informar “al tenor de lo expuesto por el solicitante, en el plazo de diez días hábiles administrativos”, y que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad”.

Además, el organismo indicó que “deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación”, iniciando así una revisión formal del caso.

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