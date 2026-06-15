Rescatan a personas extraviadas en el cerro Manquehuito en Vitacura

Tres personas que se encontraban extraviadas en el cerro Manquehuito, en la comuna de Vitacura, fueron rescatadas luego de activar una alerta durante la tarde del domingo, cuando realizaban una excursión en el sector oriente de la capital.

Se trata de dos adultos y un adolescente, quienes subieron al cerro durante la jornada y, al aproximarse a la cumbre, fueron sorprendidos por la falta de luz natural, lo que les generó dificultades para iniciar el descenso de manera segura.

Tras el aviso, personal de Bomberos y Carabineros desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Durante el procedimiento, los equipos de emergencia mantuvieron contacto telefónico con los excursionistas, lo que permitió orientar su ubicación y avanzar en el rescate.

Finalmente, las tres personas fueron localizadas en buenas condiciones de salud. De acuerdo con la información preliminar, no contaban con el equipamiento necesario para permanecer durante la noche en el cerro.