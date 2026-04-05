Era una promesa de campaña: Gobierno del Presidente Kast descarta auditoría externa internacional al Estado

El gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió finalmente no avanzar con la auditoría externa internacional al Estado que había sido comprometida durante la campaña presidencial, argumentando restricciones presupuestarias.

La determinación fue confirmada por la Subsecretaría General de la Presidencia, que, de acuerdo a La Tercera, optó por descartar la licitación para convocar a firmas auditoras de nivel global, priorizando en su lugar un proceso de revisión interna con recursos propios del Estado.

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La medida marca un giro respecto de uno de los anuncios centrales del entonces candidato, quien el 28 de abril de 2025 prometía una “revisión completa y exhaustiva de todo el Estado” para enfrentar la corrupción.

En esa oportunidad, aseguró que se convocaría tanto a la Contraloría como a auditoras internacionales para examinar ministerios, servicios públicos y empresas estatales, con el objetivo de detectar irregularidades y transparentar los resultados ante el Congreso.

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Pese a no concretar el compromiso de auditoria extranjera, el Ejecutivo inició el pasado 20 de marzo una revisión interna liderada por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia de control interno creada por el actual gobierno.

En esa línea, se instruyó a los servicios públicos a entregar, en un plazo acotado, antecedentes sobre el uso de recursos fiscales entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.

El comité es encabezado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, e integrado por autoridades de Interior, Hacienda, la Dirección de Presupuestos y el gabinete presidencial.

En tanto, sobre la revisión internacional, desde el gobierno sostienen al citado medio que la decisión responde a la estrechez fiscal, descartando por ahora la participación de consultoras externas. En ese contexto, Castillo aseguró que el proceso busca avanzar “con rapidez y transparencia”, activando a equipos internos para revisar el gasto público.