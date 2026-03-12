;

Manouchehri oficia a Contraloría por almuerzo servido por María Pía Adriasola en La Moneda: “No es un fundo”

El parlamentario cuestionó la manipulación de alimentos y sostuvo que en el palacio presidencial deben cumplirse los protocolos sanitarios.

Javiera Rivera

Manouchehri oficia a Contraloría por almuerzo servido por Adriasola en La Moneda: “No es un fundo”

Manouchehri oficia a Contraloría por almuerzo servido por Adriasola en La Moneda: “No es un fundo”

El diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República y a la Seremi de Salud tras un video en el que se observa a María Pía Adriasola sirviendo almuerzo a funcionarios en el casino del Palacio de La Moneda.

El hecho ocurrió este jueves, a un día del cambio de mando, cuando la esposa del Presidente electo llegó al comedor del palacio presidencial para participar en el servicio de comida a trabajadores del lugar.

A través de su cuenta de X, el parlamentario cuestionó la forma en que se manipulaban los alimentos. “La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”, señaló.

Revisa también

ADN

En ese contexto, Manouchehri informó que enviará oficios a las autoridades para que se revisen las condiciones sanitarias del episodio. “Oficiaré a la Contraloría y a la Seremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades”, afirmó.

“La Moneda no es un fundo”

El legislador cerró su mensaje con una crítica al manejo de la situación: “El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”.

El registro difundido en redes sociales muestra a Adriasola sirviendo comida a funcionarios del casino del palacio, lugar donde habitualmente almuerzan trabajadores de distintas áreas que desempeñan funciones dentro de la sede del Ejecutivo.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad