Manouchehri oficia a Contraloría por almuerzo servido por María Pía Adriasola en La Moneda: “No es un fundo”

Manouchehri oficia a Contraloría por almuerzo servido por Adriasola en La Moneda: “No es un fundo”

El diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República y a la Seremi de Salud tras un video en el que se observa a María Pía Adriasola sirviendo almuerzo a funcionarios en el casino del Palacio de La Moneda.

El hecho ocurrió este jueves, a un día del cambio de mando, cuando la esposa del Presidente electo llegó al comedor del palacio presidencial para participar en el servicio de comida a trabajadores del lugar.

A través de su cuenta de X, el parlamentario cuestionó la forma en que se manipulaban los alimentos. “La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”, señaló.

En ese contexto, Manouchehri informó que enviará oficios a las autoridades para que se revisen las condiciones sanitarias del episodio. “Oficiaré a la Contraloría y a la Seremi de Salud para que investiguen y determinen responsabilidades”, afirmó.

“La Moneda no es un fundo”

El legislador cerró su mensaje con una crítica al manejo de la situación: “El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”.

El registro difundido en redes sociales muestra a Adriasola sirviendo comida a funcionarios del casino del palacio, lugar donde habitualmente almuerzan trabajadores de distintas áreas que desempeñan funciones dentro de la sede del Ejecutivo.