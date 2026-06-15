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Incendio en acopio de neumáticos en Cerrillos cumple más de 24 horas sin ser apagado

La emergencia se registra en el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo. Autoridades llamaron a evitar la exposición al humo en la zona poniente de Santiago.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Incendio en acopio de neumáticos en Cerrillos cumple más de 24 horas sin ser apagado

Incendio en acopio de neumáticos en Cerrillos cumple más de 24 horas sin ser apagado

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A más de 24 horas de iniciado, el incendio que afecta a una empresa de acopio de neumáticos en Cerrillos aún no ha podido ser controlado y apagado por completo.

La emergencia mantiene una intensa columna de humo en la zona poniente de Santiago, perceptible desde distintos puntos de la capital.

Durante las últimas horas, además, se registró un rebrote del fuego en el sector de Avenida Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo, lo que obligó a mantener el despliegue de equipos de emergencia.

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Suspenden clases en colegios públicos de Cerrillos

En medio de la emergencia, las autoridades confirmaron la suspensión de clases en todos los colegios públicos de la comuna, como medida preventiva ante la presencia de humo en el ambiente. La decisión busca resguardar a estudiantes, docentes y funcionarios mientras continúan las labores para controlar completamente el incendio.

El intenso humo sigue siendo uno de los principales focos de preocupación. Por ello, las autoridades sanitarias entregaron recomendaciones para reducir la exposición, entre ellas evitar actividades físicas al aire libre, cerrar puertas y ventanas, y cubrir rendijas por donde pueda ingresar humo al interior de las viviendas.

También se llamó a mantener especial cuidado con niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades respiratorias. En caso de presentar irritación en los ojos, dificultad para respirar, tos persistente, mareos o dolor de cabeza, la recomendación es alejarse de la zona afectada y solicitar atención médica si los síntomas aumentan.

La emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que no se descarta que durante la jornada se adopten nuevas medidas preventivas en Cerrillos y sectores cercanos, dependiendo de la evolución del incendio y la dirección del humo.

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