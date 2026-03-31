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VIDEO. “Se dice que Ronaldinho no tenia idea que venía a jugar en Chile. Yo no lo vi diciendo: ‘Voy a estar allá’”

“Kike” Acuña reveló rumores que circulan en la interna del medio chileno sobre la no realización del “Duelo de Leyendas” y la frustrada llegada de “Ronnie” al Claro Arena.

Damián Riquelme

Getty Images - Duelo de Leyendas

Getty Images - Duelo de Leyendas

El fallido “Duelo de Leyendas”, que prometía reunir a figuras históricas del fútbol mundial y nacional en Chile, ha derivado en una serie de recriminaciones tras su suspensión definitiva. La ausencia de los protagonistas internacionales y los problemas logísticos no solo decepcionaron a los hinchas, sino que dejaron compromisos personales incumplidos entre los propios jugadores convocados para el evento.

La preparación para el encuentro exigió esfuerzos físicos y financieros importantes, cuyo reembolso está en duda. Jorge “Kike” Acuña reveló en el programa de Juega En Línea, la molestia del plantel nacional, ejemplificando con el caso de Cristián Álvarez.

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Él está complicado de las dos caderas, tiene artrosis, por lo que se infiltró, le costó 300 mil pesos. Después se hizo una resonancia, 300 mil pesos más. ¿Entonces quién va a responder por eso?”, expresó el exjugador del Feyenoord.

Respecto a la gran atracción del evento que terminó con la baja de Ronaldinho Gaúcho, Jorge Acuña reveló los detalles que se rumorean en la interna de los jugadores. “Hay hartas cosas que se dicen. Una de ellas es que Ronaldinho no tenia idea que venía a jugar este campeonato. Yo no vi a Ronaldinho diciendo: ‘Voy a estar allá’”.

Finalmente, terminó contando que incluso al astro brasileño “le habían pagado cierta cantidad de plata como para asegurar que él viniera, entonces es extraño que no hubiera aparecido”.

La versión oficial por parte de la productora es que el evento fue cancelado por “situaciones de fuerza mayor” y que el torneo tendrá una nueva programación, la cual será comunicada más adelante por la organización del evento.

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