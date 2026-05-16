Diputado alerta por brotes de mosca de la fruta y exige medidas urgentes en región de Coquimbo

El diputado Erich Grohs (PNL) manifestó su preocupación por la propagación de la mosca de la fruta en la Región de Coquimbo, donde actualmente se desarrollan campañas de control específicas en las comunas de Monte Patria, La Serena y Coquimbo. El parlamentario alertó que esta situación representa un riesgo sanitario crítico para la producción local, afectando directamente la exportación de productos clave como uvas, cítricos y paltas.

Ante el escenario de vulnerabilidad para el sector, el legislador remitió un oficio al Ministerio de Agricultura y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) exigiendo un reporte minucioso sobre el estado de la emergencia. El documento solicita clarificar el presupuesto destinado, el progreso de las labores de erradicación y el detalle de las multas cursadas por el movimiento de fruta desde áreas bajo restricción.

Impacto en exportadores y pequeños productores

El parlamentario subrayó que el manejo de esta plaga debe ser considerado una prioridad económica, dada la dependencia de cientos de agricultores y trabajadores respecto de la actividad exportadora. Grohs enfatizó la necesidad de obtener respuestas concretas para evitar que la presencia del insecto derive en una crisis de mayores proporciones para la economía regional.

Dentro de los requerimientos enviados a la autoridad, se incluyó la solicitud de información sobre:

El presupuesto real comprometido para las campañas vigentes en la zona.

El balance de las sanciones aplicadas por el traslado irregular de productos en zonas de cuarentena.

por el traslado irregular de productos en zonas de cuarentena. La evaluación de posibles mecanismos de apoyo financiero o técnico dirigidos a pequeños y medianos productores perjudicados por la plaga.

Finalmente, el diputado insistió en que la transparencia institucional es fundamental para otorgar seguridad a los trabajadores del campo, quienes enfrentan la incertidumbre ante los focos detectados en el norte del país.